RTL Passion 14:50 bis 15:35 Abenteuerserie Krieg und Frieden Erkenntnisse GB 2016 Merken In Kriegsgefangenschaft lernt Pierre den Bauern Karatajew kennen. In ihm findet er einen Vertrauten, der seine Weltsicht zurechtrückt. Durch eine Befreiungsaktion kann Pierre gerettet werden, aber Petja Rostow verliert dabei sein Leben. Sein Tod ist so belastend für den Grafen Rostow, dass er mit dem Leben abschließt und stirbt. Als keine Hoffnung mehr für die Rostwos zu bestehen scheint, erhalten die Familienmitglieder Besuch von der Fürstin Bolkonski. Die verzweifelte Natascha begegnet zu ihrer Überraschung Pierre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mathieu Kassovitz (Napoleon Bonaparte) Paul Dano (Pierre Besuchow) James Norton (Andrej Bolkonski) Jim Broadbent (Prinz Nikolai Bolkonski) Lily James (Natascha Rostowa) Gillian Anderson (Anna Pavlovna Scherer) Stephen Rea (Prinz Vassily Kuragin) Originaltitel: War and Peace Regie: Tom Harper Drehbuch: Andrew Davies Altersempfehlung: ab 6