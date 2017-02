RTL Passion 13:05 bis 13:35 Daily Soap Alles was zählt D 2016 Merken Die Nachricht, dass der Krebs zurück sein könnte, ist für Ingo ein Schock. Während Diana verzweifelt versucht, ihren Optimismus zu behalten, hat Ingo nur einen Gedanken: Noch einmal packt er das nicht. Er lässt sich zwar von Marie überzeugen, einen zweiten Test zu machen, doch für ihn steht fest, dass er nicht noch einmal eine Chemo-Therapie machen wird. Vanessa schaltet beim Thema Taufe auf stur und so brechen sie und Christoph ihr romantisches Date im Streit ab. Als Vanessa am nächsten Tag von Diana erfährt, dass Ingos Blutwerte Tumormarker aufweisen, wird ihr wieder einmal bewusst, wieviel Glück sie und Christoph mit ihrem herzkranken Kind hatten und sie geht reumütig einen versöhnlichen Schritt auf Christoph zu. Jenny hat Michelles Zusage für das Pumpwerk zu laufen, wenn sie es schafft, ihre Sperre aufzuheben. Wild entschlossen macht sich Jenny daran, Michelles Fall vorm Sportgericht neu aufzurollen. Beim Blick in die Akten wird ihr klar, dass jemand gezielt Michelles Eiskarriere sabotiert hat: Vincent. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt

