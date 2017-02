RTL Passion 11:45 bis 12:10 Daily Soap Alles was zählt D 2016 Merken Vincent merkt, dass er seine Vatergefühle für Michelle nicht länger unterdrücken will. Doch ihm ist auch klar, dass er das Vertrauen seiner Tochter verspielt und sie zutiefst enttäuscht hat. Dennoch ist er zum ersten Mal in seinem Leben bereit, um die Zuneigung eines anderen Menschen zu kämpfen und seiner Tochter ein echter Vater zu sein. Als Lena und Marian erfahren, dass Maximilian nach einem Fluchtversuch mit Geiseln verletzt im Krankenhaus liegt, packt sie sofort die Angst um Alexander. Was hat Maximilian vor? Lena setzt alles daran, mit Maximilian zu sprechen. Simone lehnt Vincents Bitte ab, ihm dabei zu helfen, sich mit Michelle auszusöhnen. Dennoch fragt sie sich, ob Vincent es diesmal vielleicht ehrlich meinen könnte. Schließlich hat sie mitbekommen, dass in Vincent echte Vatergefühle schlummern. Richard aber bezweifelt das und will Michelle und Carmen warnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt