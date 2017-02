RTL Passion 10:20 bis 10:50 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2016 Merken Katrin befindet sich in einer Zwickmühle: Einerseits möchte sie den Wunsch von Tills Mutter respektieren, andererseits würde sie Till gerne seinen Wunsch von der Bar in Schweden erfüllen. Mit Marens und Gerners Hilfe kommt sie auf eine Idee, wie sie allen gerecht werden kann, und bricht nach Schweden auf... Emily ist gekränkt, weil sie Pauls schlechte Stimmung auf sich bezieht. Die beiden geraten in Streit, wobei Emily den Eindruck gewinnt, dass Paul seine Eva demnächst heiraten wird. Trotzig redet Emily sich ein, dass Paul sowieso nichts für sie gewesen wäre, bis sie vom Donner gerührt erfährt, dass Paul sich in Wahrheit von Eva getrennt hat! Chris kann nicht akzeptieren, dass Katrin vor Tills Mutter klein beigibt. Trotzig versucht er mit einer unbedachten Aktion Tills Wunsch umzusetzen, wird aber prompt verhaftet. Ausgerechnet Felix hilft ihm aus der Patsche, was Sunny gleichermaßen rührt wie beeindruckt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:59 bis 14:03

Seit 206 Min. Sportschau

Magazin

Das Erste 09:05 bis 18:00

Seit 80 Min. Winter-Universiade

Ski

Eurosport 09:45 bis 10:30

Seit 40 Min. Unforgettable

Krimiserie

kabel eins 09:55 bis 10:55

Seit 30 Min.