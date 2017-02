RTL Passion 08:30 bis 08:55 Familienserie Alles was zählt Classics D 2011 Merken Während Simone auf einer Pressekonferenz versucht, das Image der Steinkamps zu retten, bringt Isabelle Simone dazu, Maxmilian dabei öffentlich an den Pranger zu stellen. Nun fühlt sich Maximilian nicht nur von seiner Mutter verraten, sondern verliert auch noch ein lukratives Jobangebot. Axel bangt, ob er genügend Stimmen zusammenbekommt, um die Wahl zum Bezirksbürgermeister zu gewinnen, und verschweigt weiterhin wichtige Details des geplanten U-Bahn-Baus. Er bietet den Steinkamps eine Zusammenarbeit an, doch er wird brüsk zurückgewiesen. Als es zu Beginn der Auszählungen nicht gut um Axel steht, glaubt er schon verloren zu haben. Lena und Florian haben leidenschaftlichen Sex, werden jedoch schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Trotz Lenas Rückzug erlebt Florian ein absolutes Hochgefühl -bis Franziska ihm eine klare Ansage macht: Sie hat genug von der Beziehungspause und will wieder richtig mit Florian zusammen sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) André Dietz (Ingo Zadek) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Annette Herre Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser

