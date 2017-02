RTL Passion 07:15 bis 07:40 Familienserie Alles was zählt Classics D 2011 Merken Maximilian ist am Ende - emotional und auch finanziell. Dennoch schlägt er Isabelles Hilfe aus Stolz aus. Doch ihm bleibt nichts anderes mehr übrig, als der Realität ins Auge zu sehen. Schweren Herzens kehrt Maximilian in die Villa zurück und bittet Simone um Hilfe. Axels erster Schock darüber, dass von seinem Erbe nichts mehr übrig ist, schlägt in Wut um. Wieder einmal haben die Steinkamps ihm das genommen, was ihm rechtmäßig zusteht. Er entschließt sich, den Steinkamps weiterhin zu schaden, und nutzt zu Richards Entsetzen die Zentrumspleite für seine Wahlkampagne zum Bezirksbürgermeister. Deniz rettet Marian vor dem blutrünstigen Wachhund und ermöglicht ihm damit die Flucht mit dem gestohlenen Wagen. Doch Marians Sorge bleibt. Wurde Deniz von der Polizei erwischt? Als Deniz wieder auftaucht, muss Marian Deniz' Ärger über sich ergehen lassen. Die Ereignisse haben Vater und Sohn jedoch wieder näher gebracht und Marian geht einen Schritt auf Deniz zu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) André Dietz (Ingo Zadek) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Annette Herre Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser