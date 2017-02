WDR 00:00 bis 02:05 Show Kims Klub Die kleinste Show der Welt! D 2015 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken "Ich will das meine Gäste sich wohl fühlen im meinem Klub, dass wir reden, spielen, lachen, miteinander Musik machen und einfach Spaß zusammen haben." (Kim Fisher) Das gelingt ihr auch in diesem Jahr. Mit Wärme und Humor ebenso wie mit rücksichtsloser Neugier und entwaffnender Weiblichkeit öffnet Kim Fisher in "Kims Klub" ihre prominenten Gäste in der Leipziger Bar. Denn die Gastgeberin trifft nicht nur beim Talk den richtigen Ton, sondern auch dann, wenn sie im Duett die zweite Stimme singt: Vor allem Ihre Musikalität baut Brücken zu den Gästen. Die kleinste Show der Welt ist, auch wenn sie aufgezeichnet wird - vor allem eines: LIVE - und das heißt LEBENDIG. Neben Live-Band, Live-Gesang und Live-Entertainment wird hier mit minimalem Budget und improvisierten Requisiten 'alles nachgespielt' was in 50 Jahren Showgeschichte Spaß gemacht hat. Von "Dem heißen Hocker" mit Jürgen Drews, einem Übereinstimmungsspiel a la "Flitterabend" mit Santiano oder der Frage "Was bin ich"- in der kleinsten Show ist so viel drin, dass es nie langweilig werden kann. In der zweiten Ausgabe des Jahres werden die Chartdauergäste Santiano, nicht nur singen, sondern auch ihr unterhaltsames Spieltalent unter Beweis stellen. Oonagh wird mit den Seemännern das erste Mal im Fernsehen gemeinsam performen und Jürgen Drews wird zum Rolling Stone. Bürger Lars Dietrich legt mit "Let's dance" Kandidatin und Rudi Carell-Partnerin Beatrice Richter eine flotte Sohle aufs Parkett. Aber um seinen ersten großen Showauftritt in der kleinsten Show der Welt zu bekommen, muss er einige Aufgaben erfüllen. Internationaler musikalischer Gast der Show ist die norwegische Sängerin Marit Larsen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kim Fisher Gäste: Gäste: Marit Larsen, Santiano, Oonagh, Jürgen Drews, Bürger Lars Dietrich, Beatrice Richter Originaltitel: Kims Klub - Die kleinste Show der Welt!