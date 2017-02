WDR 21:45 bis 22:30 Show Überschätzte Paare der Weltgeschichte Die besten Parodien der Mitternachtsspitzen D 2016 Stereo Untertitel HDTV Merken Überschätzte Paare der Weltgeschichte" heißt seit mehr als fünf Jahren die wohl bunteste und schrägste Rubrik der "Mitternachtsspitzen", in der Wilfried Schmickler und Uwe Lyko unter Einsatz von viel Maske und schrillen Kostümen immer wieder ihr komödiantisches Talent unter Beweis stellen. Auch im dritten und letzten Teil des "Best of" präsentieren die beiden noch einmal die außergewöhnlichsten Paare, ihre gelungensten Parodien und ihre schillerndsten Verkleidungen. Anekdotenreich, aber auch mit Hinweisen auf den jeweiligen Anlass der Parodien, kommentieren Wilfried Schmickler und Uwe Lyko ihr satirisches Kostüm- und Maskenfest. Es gibt ein Wiedersehen mit Cäsar und Cleopatra, mit etlichen Szenen aus dem Eheleben von Angela Merkel und Joachim Sauer, mit Alice Schwarzer und Franz-Peter Tebartz van Elst, aber auch mit Adam und Eva, Cindy und Bert sowie Adolf Hitler und Eva Braun. Natürlich gäbe es Rollen, die man sich hart erarbeiten müsse, meinen Wilfried Schmickler und Uwe Lyko. Andere fielen umso leichter. Schmickler zu Lyko: "Bei Figuren wie Karl Lagerfeld oder Jogi Löw, da läufst du ja auch schon die ganze Probe hier rum und gibst uns die." Auch als er 2015 "den Führer höchstpersönlich" gab, hätte er "einen Mörderspaß gehabt, die ganze Zeit als Adolf Hitler rumzulaufen und die Leute zu erschrecken", lacht Uwe Lyko. "Wobei die Nummer natürlich einen tragischen Anlass hatte, 60 Jahre Untergang ist ja nicht unbedingt ein leichtes Thema", ordnet Wilfried Schmickler eine der wohl spektakulärsten Rollen ein. Für Schmickler spiegeln die verschiedenen Paarungen ebenfalls eines wieder: den ewigen Konflikt zwischen Mann und Frau, von Adam und Eva zu Cindy und Bert sei es nur ein kleiner Schritt. Ein Beispiel aus dem "Best of": Eva (Schmickler): "Adam, liebst du mich eigentlich noch?" Adam (Lyko): "Ja, wen denn sonst? Andere Perlen gibt et ja hier nich!" In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Wilfried Schmickler, Uwe Lyko Originaltitel: Überschätzte Paare der Weltgeschichte