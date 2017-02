WDR 17:45 bis 18:15 Kochen Kochen mit Martina und Moritz Alles Wurst? Spezialitäten aus Thüringen und Franken D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken - Alles Wurst? Spezialitäten aus Thüringen und Franken Die berühmtesten Bratwürste Deutschlands kommen aus Franken... und aus Thüringen. Kein Wunder, schließlich liegen beide Länder nah beieinander. Ob die kleinen Nürnberger, die Fränkischen Bratwürstchen oder die größeren und dickeren Bratwürste aus Thüringen - immer sind sie knusprig, saftig und voller Duft! Wenn's um die Wurst geht, sollte man immer wissen, woher sie kommt. Und wer es ganz genau wissen will, ob ihr Fleisch von Tieren stammt, die ein artgerechtes Leben führen durften - nicht nur, weil es besser schmeckt, sondern auch aus Verantwortung den Tieren und unserer Umwelt gegenüber - der kriegt vielleicht richtig Lust aufs Selbermachen. Deshalb zeigen die WDR-Fernsehköche Martina und Moritz diesmal, wie man Würste selber macht. Das ist nämlich gar nicht schwer. Dann weiß man nicht nur, was drin ist, man kann auch ihren Geschmack bestimmen: mehr Schärfe, andere Gewürze, mehr Genuss. Aber natürlich kann man auch mit beim Metzger gekauften Würsten herzhafte Gerichte zubereiten. Martina und Moritz haben wunderbare Rezepte für Sie ausprobiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Martina Meuth, Bernd Neuner-Duttenhofer Originaltitel: Kochen mit Martina und Moritz