WDR 16:00 bis 16:45 Magazin Doc Esser - Der Gesundheits-Check Ich habe Rücken! Wie Sie Ihre Schmerzen endlich loswerden D 2017 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Mal ist es ein dumpfer Schmerz, häufig unangenehmes Ziehen: Rückenleiden treten in vielen Varianten auf. Viele haben es im Kreuz: 70 Prozent der Bevölkerung in Deutschland leidet einmal im Jahr an Rückenschmerzen. "Sitzen ist das neue Rauchen", heißt es. Ist der Grund wirklich Bewegungsmangel? Facharzt Heinz-Wilhelm Esser will wissen: Warum sind aktuell so viele Menschen von Verspannung, Hexenschuss oder sogar Bandscheibenvorfall betroffen? Ist der Rücken besonders empfindlich? Oder machen wir in dieser Körperregion einfach besonders viel falsch? Doc Esser zeigt, was wir im Alltag tun können, um Rückenschmerzen zu vermeiden. Die meisten Arztbesuche sind nach der aktuellen Studie "Faktencheck Rücken" vollkommen überflüssig. Ein Paukenschlag! Doc Esser sucht deshalb nach dem besten Weg zu einem gesunden Rücken. Welche täglichen Verhaltensweisen helfen? Wie lassen sich selbst bei stundenlangen Autofahrten Verspannungen vermeiden? Helfen Produkte wie Gelkissen oder Rückenstützen? Und können wir die Schmerzen einfach "abkleben"? Doc "Heiwi" Esser macht den Wärmepflaster-Selbsttest. Die klebenden Helfer gibt es inzwischen in jeder Drogerie, Apotheke - und sogar im 1-Euro-Shop! Lindern sie tatsächlich die Schmerzen nachhaltig? Moderation: Dr. Heinz-Wilhelm "Heiwi" Esser Originaltitel: Doc Esser