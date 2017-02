WDR 12:55 bis 13:25 Magazin W wie Wissen Schlaflos in Deutschland / Was gegen Schnarchen wirklich hilft / Vorsicht bei Schlafmitteln D 2015 Stereo Untertitel HDTV Merken - Schlaflos in Deutschland Millionen Deutsche leiden an Schlafstörungen. Selbst Menschen, die gesund sind und sich bisher nie durch die Nacht quälen mussten, trifft es aus heiterem Himmel: Sie können nicht mehr durchschlafen. Das geht auf die Gesundheit - aber was tun? Der Griff zu Medikamenten ist auf Dauer keine Lösung. In Schlaf-Seminaren sollen Betroffene lernen, wieder gesund zu schlafen. [W] wie Wissen hat zwei Teilnehmer begleitet - und zeigt, was gegen Schlafstörungen hilft. Außerdem in [W] wie Wissen: - Was gegen Schnarchen wirklich hilft - Vorsicht bei Schlafmitteln [W] wie Wissen im Internet: DasErste.de/wwiewissen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dennis Wilms Originaltitel: W wie Wissen

