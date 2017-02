WDR 08:15 bis 09:45 Krimi Kennen Sie Ihren Liebhaber? D 2012 Untertitel HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Als Leiterin einer traditionsreichen Kreuzfahrtreederei steht Victoria Stellmann mit Intelligenz und Selbstbewusstsein ihren Mann. Sie genießt einen blendenden Ruf, bei Angestellten und Geschäftspartnern ist sie gleichermaßen beliebt und geachtet. Auch privat läuft für die Powerfrau alles bestens: Mit ihrem Gatten Kai und den gemeinsamen Kindern führt sie ein glückliches Familienleben. Dann aber lernt sie auf einem Kongress scheinbar zufällig den gut aussehenden Jacques Oberländer kennen. Vom ersten Moment an funkt es zwischen den beiden. In Wahrheit ist Jacques jedoch alles andere als ein einfühlsamer Liebhaber. Mit Charme, Humor und Einfühlungsvermögen verdreht der lässige Geschäftsmann ihr den Kopf. An seiner Seite erlebt Victoria eine Romantik, die ihrer harmonischen, aber routiniert laufenden Beziehung mit Kai schon lange abhandengekommen ist. Auch nach ihrer Rückkehr nach Hause lässt Jacques nicht locker. Victoria reagiert verunsichert, fühlt sich zugleich aber auch geschmeichelt - und verbringt schließlich eine leidenschaftliche Liebesnacht mit ihrem Verehrer. Das böse Erwachen lässt jedoch nicht lange auf sich warten: Wenige Tage später erhält sie eine anonyme Nachricht von einem Erpresser, der eine halbe Million Euro fordert und damit droht, ein freizügiges Video von ihrem Schäferstündchen zu veröffentlichen. Aus Angst um ihre Familie und ihren Ruf will sie die Forderung erfüllen. Jacques bietet ihr an, die Verhandlungen und die Geldübergabe zu übernehmen - bis Victoria voller Entsetzen herausfindet, dass er als Drahtzieher selbst hinter der Erpressung steckt. Enttäuscht und zutiefst verletzt, erwacht in ihr neuer Kampfgeist. Der miese Schuft soll keinen Cent von ihr bekommen. Victoria macht reinen Tisch: Sie gesteht Kai ihren Seitensprung und schaltet die Polizei ein. Um Schaden von der Reederei abzuwenden, übergibt sie die Geschäftsführung an ihren Bruder, der es schon lange auf ihren Posten abgesehen hatte. So leicht aber gibt Jacques nicht auf. Als er beginnt, ihre Kinder zu bedrohen, stellt Victoria ihm eine riskante Falle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christine Neubauer (Victoria Stellmann) Hans-Werner Meyer (Jacques Oberländer) Ulrich Noethen (Kai Stellmann) Florian Fitz (Ansgar) Martin Armknecht (Paul) Peter von Strombeck (Schröder) Udo Schenk (Kommissar Kentemich) Originaltitel: Kennen Sie Ihren Liebhaber? Regie: Michael Kreindl Drehbuch: Frank Zeller Kamera: Stefan Spreer Musik: Titus Vollmer Altersempfehlung: ab 6

