RTL Plus 21:50 bis 23:25 Melodram Heimliche Küsse D 2000 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Seit ihre Eltern vor drei Jahren mit einer Seilbahn tödlich verunglückt sind, hat sich einiges für Alex Schröder geändert. Den Traum vom Studium musste sie aufgeben, um einen Hoteljob anzunehmen. Damit bringt sie sich und ihre jüngere Schwester Lisa durch, die den Unfall überlebt hat, aber seitdem an den Rollstuhl gefesselt ist. Als die erfolgreiche Boygroup "Private Affair" eines Tages im Hilton absteigt, um ihre Deutschlandtournee vorzubereiten, ändert sich Alex' Leben mit einem Schlag. Als sich Frontmann Tom Meurer und Alex das erste Mal am Hotelpool begegnen, funkt es sofort zwischen den beiden. Doch Tom und seinen Bandkollegen Marc, Rico und Lars ist es strikt untersagt, eine Freundin zu haben. Genau das ist das Dilemma von Tom, denn der Erfolg und das damit verbundene "Zölibat" machen den Frauenschwarm zu einem einsamen Menschen. Ständig von kreischenden Fans umgeben, sehnt sich der junge Musiker nach einem ruhigen Pol in seinem Leben. Deshalb klärt er Alex auch nicht gleich über seine Identität auf. Da es Hotelangestellten streng untersagt ist, mit Gästen anzubändeln - erst recht, wenn es sich um Prominente handelt - müssen Alex und Tom ihre Beziehung verheimlichen. Doch das Foto eines Paparazzo macht die Beziehung öffentlich, und der Alptraum beginnt. Erboste Fans beginnen, sich von der Band abzuwenden. Und ausgerechnet jetzt entbrennt auch noch ein erbitterter Konflikt unter den Boys. Bandmanagerin Nele, eine Ex-Geliebte von Tom, die nicht nur das Wohl der Band im Sinne hat, gibt Alex die gesamte Schuld an dem Desaster. Getrieben von Eifersucht und Ehrgeiz, beschließt die Managerin zu handeln. Sie spinnt eine Intrige, die letztendlich den tragischen Tod von Alex' Schwester Lisa zur Folge hat. Von tiefer Trauer überwältigt, kündigt Alex ihren Job und bricht die Beziehung zu Tom ab. Während der anschließenden Tournee von "Private Affair" tröstet sich der liebeskranke Musiker mit Drogen, Alkohol und hin und wieder auch mit Nele. Die Band feiert einen Erfolg nach dem anderen, doch für die Liebenden scheint es das endgültige Aus zu sein. Monate später kehrt "Private Affair" zum Tournee-Abschluss nach Berlin zurück. Im Konzertpublikum entdeckt Tom Alex. Doch diesmal vertraut der Frontmann auf sein Gefühl... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Alex) Jürgen Lehmann (Tom) Raphael Schneider (Rico) Philippe Roche (Marc) Michel Roche (Lars) Sabine Vitua (Nele Kern) Sandra Keller (Sabina) Originaltitel: Heimliche Küsse - Verliebt in ein Sex-Symbol Regie: Wolfgang Limmer Drehbuch: Sarah Schnier Kamera: Clemens Messow