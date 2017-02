RTL Plus 20:15 bis 21:50 Komödie Der Millionär und die Stripperin D 2001 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der gutsitutierte Geschäftsmann Wolff besucht - ganz gegen seine Gewohnheit - mit Geschäftsfreunden eine exklusive, sehr abgeschieden liegende Bar mit scharfen Tänzerinnen. Doch er verlässt die "Veranstaltung" vorzeitig, weil "so was" nicht nach seinem Geschmack ist. Prompt bleibt er mitten im dunklen Wald mit Motorschaden liegen. Ausgerechnet Rita, eine Tänzerin des Klubs mit dem Künstlernamen 'Bambi', taucht als Retter in der Not auf. Bei ihrem Tanz hatte Wolff den Laden verlassen. Und Bambi hat daraufhin ihren Job verloren - denn schließlich vergrault sie zahlungskräftige Kunden. Bei aller Hilfsbereitschaft kommt es zu einem handfesten Streit zwischen den beiden so grundverschiedenen Menschen. Schon bald muss sich der attraktive Endvierziger jedoch eingestehen, dass ihm Bambi, trotz des Altersunterschieds und des gesellschaftlichen Abgrunds, ganz gut gefällt. Natürlich würde niemals etwas zwischen ihnen laufen. Als sich Wolff für die Hilfe im Wald revanchiert und der arbeitslosen Tänzerin einen Job in seiner Firma anbietet, gefällt das den Familienmitgliedern und Geschäftsfreunden gar nicht. Aber auch Bambi fühlt sich nicht so wohl, denn sie wittert hinter dem Angebot ganz andere Absichten. Es kommt zu einer Auseinandersetzung, bei der Bambi schließlich das Weite sucht. Wolff will die Sache ein für alle mal klären und sucht sie in ihrem Heimatort auf, wo er sich schon bald von ruppigen Bewohnern ein Veilchen einhandelt. Die Sache wird nun prekär: Ein verwitweter Millionär mit blauem Auge, dessen Lebensgeister plötzlich erwachen und eine mit explosivem Temperament ausgestattete Tänzerin - Wolffs Familie beginnt zu intervenieren, will das Oberhaupt vom falschen Weg abbringen und den Vater bei Rita 'freikaufen'. Doch das hat genau den gegenteiligen Effekt. Die beiden kommen sich immer näher. Dumm, dass sich nun die Presse in die Geschichte reinhängt und auch noch Ritas Vater, ein schräger Altrocker mit dicker Harley, auftaucht und sich schon mal erkundigt, wo er in Wolffs Villa einziehen kann. Die Sache spitzt sich weiter zu, denn ein wichtiges Geschäft mit Geschäftspartnern aus Asien steht bevor, an dem die Zukunft von Wolffs Firma hängt. Da ist es natürlich fatal, dass Wolffs intrigante Tochter hinter dem Rücken ihres Vaters Bambi als tanzende Hauptattraktion zum Geschäftsabschluss eingeladen hat. Und ihr Auftritt schlägt auch ein wie eine Bombe - das Geschäft ist so gut wie geplatzt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katja Giammona (Rita / Bambi) Walter Sittler (Wolff) Paul Faßnacht (Ike) Sonja Baum (Eveline) Sebastian Rudolph (Wolfgang) Eva Pichler (Torte) Jörg Zick (Schmitt) Originaltitel: Der Millionär und die Stripperin Regie: Donald Kraemer Drehbuch: Rolf Silber, Rudi Bergmann Musik: Julian Boyd Altersempfehlung: ab 14