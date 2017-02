kabel eins 23:10 bis 00:05 Krimiserie Blue Bloods - Crime Scene New York Wo die Liebe hinfällt USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Merken Frank fühlt sich nicht wohl damit, seinem Sohn Danny auf Vorschlag von Gormley eine Tapferkeitsmedaille zu verleihen. Er fürchtet, die Kollegen könnten dies als Bevorzugung empfinden und deshalb Danny seinen Start in den Polizeidienst schwer machen. Danny und Linda beschäftigen sich dagegen eher mit ihrem Privatleben. Die beiden entdecken ihre Liebe ganz neu ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donnie Wahlberg (Danny Reagan) Will Estes (Jamie Reagan) Bridget Moynahan (Erin Reagan-Boyle) Amy Carlson (Linda Reagan) Andrew Terraciano (Sean Reagan) Tony Terraciano (Jack Reagan) Sami Gayle (Nicky Reagan-Boyle) Originaltitel: Blue Bloods Regie: Alex Zakrzewski Drehbuch: Siobhan Byrne O'Connor Kamera: Donald E. Thorin jr. Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 6