kabel eins 19:15 bis 20:15 Krimiserie Castle Cuba Libre USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Cano Vega, ein berühmter kubanischer Baseballspieler, wird ermordet auf einem Baseballplatz aufgefunden. Die Ermittlungen ergeben, dass Vega enge Verbindungen mit Kuba pflegte. An Verdächtigen mangelt es Beckett und Castle nicht: Ein zwielichtiger Kredithai, Vegas Frau, ein Teamkamerad und ein Zeitungsherausgeber, der Vega bedrohte, zählen zum Kreis der Verdächtigen. Und dann ist da noch eine geheimnisvolle Frau namens Lara, die den Ermittlern Kopfzerbrechen bereitet ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Seamus Dever (Kevin Ryan) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Ruben Santiago-Hudson (Captain Roy Montgomery) Originaltitel: Castle Regie: David Barrett Drehbuch: Jose Molina Kamera: Bill Roe Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12