kabel eins 17:25 bis 18:20 Krimiserie Navy CIS Fünf Musketiere USA 2004 16:9 HDTV Ein junger Navy-Angehöriger wird in der Decke eines alten Lagerhauses tot aufgefunden. Untersuchungen ergeben, dass er bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Als das NCIS-Team herausfindet, dass der Mann 40.000 Dollar in seinem Zimmer liegen hatte, wird der vermeintliche Unfall zu einem mörderischen Verbrechen. Am Abend vor seiner Ermordung hatte das Opfer noch mit seinen Freunden in dem Lagerhaus eine Party gefeiert ... Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sasha Alexander (Caitlin "Kate" Todd) Leonard Roberts (PO Howard Carter) James Huang (PO Wong) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Dennis Smith Drehbuch: Jack Bernstein Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12