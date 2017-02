kabel eins 11:50 bis 12:45 Krimiserie Castle Der dritte Mann USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Als eine Familie von einer Urlaubsreise zurückkehrt, finden sie einen toten Mann im Bett ihrer Tochter. Wenig später wird eine weitere Leiche in der Wohnung einer anderen Familie gefunden. Castle und Beckett kommen einem Wohnungsbesetzer auf die Spur, der sich vorübergehend in den Wohnungen von Urlaubern einnistet. Die beiden Toten gehörten zu einer Gruppe aus ursprünglich drei Männern - nun beginnt die Suche nach dem dritten Mann ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Seamus Dever (Kevin Ryan) Jon Huertas (Javier Esposito) Ruben Santiago-Hudson (Captain Roy Montgomery) Originaltitel: Castle Regie: Rosemary Rodriguez Drehbuch: Vincent Winter Kamera: Bill Roe Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12