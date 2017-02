kabel eins 09:55 bis 10:55 Krimiserie Unforgettable Original und Fälschung USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ein junger Mann wird erschossen in einem Ferrari gefunden. Der teure Sportwagen gehört dem Schweizer Diplomaten Lukas Emminger und das Opfer, Ezekiel Nadal, sollte den Ferrari überbringen. Hatte es jemand auf Emminger abgesehen? Oder hat das illegale Straßenrennen, in das der Ferrari offenbar in der Tatnacht verwickelt war, etwas mit dem Mord zu tun? Bei ihren Ermittlungen finden sich Carrie und Al bald selbst in einer Verfolgungsjagd wieder ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Poppy Montgomery (Carrie Wells) Dylan Walsh (Al Burns) Michael Gaston (Mike Costello) Kevin Rankin (Roe Saunders) Daya Vaidya (Nina Inara) Dallas Roberts (Eliot Delson) James Hiroyuki Liao (Jay Lee) Originaltitel: Unforgettable Regie: Peter Werner Drehbuch: Sam Montgomery, Quinton Peeples Kamera: Donald Thorin jr. Altersempfehlung: ab 6

