kabel eins 08:05 bis 09:00 SciFi-Serie Forever So weit die Füße tragen USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken In einem Theater taucht der abgetrennte Fuß der dort engagierten Ballerina Eva Selgas auf. Dank der Spuren an ihrem Auto finden Jo und Henry die Frau: Sie hat die schwere Amputation wider Erwarten überlebt. Zunächst steht die Primaballerina Odessa unter Verdacht, Eva verstümmelt zu haben. Die junge Frau sollte die Ausnahmetänzerin im Ensemble ablösen. Doch Odessa hat ein Alibi, und der Kreis der weiteren Verdächtigen ist klein ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ioan Gruffudd (Dr. Henry Morgan) Alana De La Garza (Detective Jo Martinez) Judd Hirsch (Abe) Donnie Keshawarz (Detective Hanson) Joel David Moore (Lucas Wahl) Lorraine Toussaint (Lt. Joanna Reece) Cuba Gooding jr. (Isaac Monroe) Originaltitel: Forever Regie: John T. Kretchmer Drehbuch: Sarah Nicole Jones, Zev Borow Musik: Josh Kramon Altersempfehlung: ab 12

