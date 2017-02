Pro7 MAXX 22:10 bis 23:05 Dokusoap Die Blockhaus-Bauer Bison Party USA 2014 HDTV Merken Nate und sein Vater Ron Heim haben sich seit Jahrzehnten auf den Bau traditioneller amerikanischer Blockhütten spezialisiert. Wenn es um rustikale Holzhäuser mit dem gewissen Etwas geht, kann Ron und Nate kaum einer etwas vormachen. Selbst unter Zeitdruck arbeiten Vater und Sohn wie ein Uhrwerk. So sollen sie diesmal für ein Familientreffen auf einer Bison-Ranch in kürzester Zeit ein Blockhaus bauen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cabin Fever Altersempfehlung: ab 6