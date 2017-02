Pro7 MAXX 19:20 bis 19:45 Dokusoap Vorsicht bissig! - Einsatz für den Turtleman French Quarter Kojote USA 2011 16:9 HDTV Merken Ein vermeintlich streunender Hund, der einen Vorort von New Orleans auf Trab hält, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als Kojote. In Baton Rouge droht das empfindliche Ökosystem vor Ort aus dem Gleichgewicht zu geraten, weil eine einzelne Art überhandnimmt. Aber der Meister aus Kentucky weiß, wie man die übermäßige Vermehrung der Tiere eindämmen und das Gleichgewicht wiederherstellen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Call of the Wildman Altersempfehlung: ab 12