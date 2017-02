Pro7 MAXX 09:55 bis 10:45 Dokumentation Extreme Fishing - mit Robson Green Brasilien GB 16:9 HDTV Merken In Brasilien geht für Robson Green kein Weg am Amazonas vorbei: Er ist nicht irgendein Fluss, sondern ein komplexes System aus hunderten von Flüssen. Im Balbina See geht er auf die Jagd nach einem der berüchtigsten Fischen überhaupt: dem Piranha. Aber was soll Robson Green schon passieren, mit einem lokalen Guide namens Tarzan an seiner Seite ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Robson Green Originaltitel: Extreme Fishing with Robson Green - At the End of the Earth Musik: Tom Linden Altersempfehlung: ab 12

