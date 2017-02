Pro7 MAXX 05:40 bis 06:00 Trickserie Hulk und das Team S.M.A.S.H. Planet Hulk (1) USA 2014 HDTV Merken Ziellos treiben die Hulks mit ihrem Raumschiff im Weltall umher. Es scheint unmöglich, zur Erde zurückzukommen. Dann entdecken sie auch noch, dass sich der Leader mit ihnen an Bord befindet und Rachepläne gegen sie schmiedet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Marvel's Hulk and the Agents of S.M.A.S.H. Regie: Patrick Archibald, Dan Fausett Altersempfehlung: ab 12