Animal Planet 23:15 bis 00:05 Dokumentation Jagd auf die Tiermafia Tiger zu verkaufen GB 2007 Merken Der ehemalige CIA Agent Steve Galster stellt sich einer gefährlichen Herausforderung. Zusammen mit internationalen Tierschutzorganisationen und Polizeieinheiten macht er Jagd auf die internationale Tiermafia. Obwohl illegal, boomt der lukrative Handel mit geschützten Tieren und Tierprodukten. Nur mit Drogen ist mehr Geld zu machen. Für manche bedrohte Tierarten kann dieser rücksichtslose und brutale Handel das Ende bedeuten. In der 6-teiligen ANIMAL PLANET-Dokumentarserie "Jagd auf die Tiermafia" heften sich Steve und sein Team mit modernsten kriminalistischen Methoden und detektivischem Spürsinn an die Fersen der Täter: Jäger, Händler, Verkäufer und Kunden hat er gleichermaßen im Visier. Jede Episode ist wie ein Krimi aufgebaut. Steve reist um die Welt, um einen Fall zu lösen und die Hintergründe aufzudecken. Dabei arbeitet er Undercover, setzt versteckte Kameras ein und scheut keine Auseinandersetzung mit Wilderern und geldgierigen Hintermännern. Wenn es sein muss auch mit bewaffneter Unterstützung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Crime Scene Wild