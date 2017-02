Animal Planet 14:30 bis 14:55 Dokumentation Jockeys USA 2008 Merken Pferderennen - Bei kaum einer anderen Sportart gehen Mensch und Tier mehr ans Limit. Doch Jockeys sind absolute Profis ihres Fachs: Denn sie wissen genau, wie sie mit der Aufregung und Anspannung der Tiere vor dem Start umzugehen haben. Sie behalten selbst bei extrem hohen Geschwindigkeiten die Kontrolle über ihr Pferd, riskieren bei halsbrecherischen Reitmanövern ihr Leben und haben nur ein Ziel vor Augen: den Sieg. Der Konkurrenzdruck beim Pferderennsport ist enorm - klar, dass nicht nur die Jockeys, sondern auch die Tiere topfit sein müssen, um am Ende die Nase vorn zu haben. Vor allem das Körpergewicht der Jockeys ist von großer Bedeutung. Denn jedes Kilogramm mehr auf dem Rücken der Rennpferde kann unter Umständen den Sieg kosten. Doch an erster Stelle steht die Gesundheit der Tiere: Intensives Training, tägliche Pflege und eine ausgewogene Ernährung gehören zum Erfolgsrezept auf der Galopprennbahn. Die Doku-Soap "Jockeys" zeigt einen seltenen und authentischen Einblick in das Leben auf der Pferderennbahn und ist hautnah dabei, wenn begeisterte Männer und Frauen im sportlichen Wettkampf alles geben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jockeys