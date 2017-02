Animal Planet 10:20 bis 11:00 Dokumentation Kleiner Zoo mit großem Herz Dschungel Jack USA 2005 Merken Der "Alabama Gulf Coast Zoo" hat eine schwere Zeit hinter sich: Innerhalb von nur 14 Monaten wurde der kleine, am Golf von Mexiko gelegene, Zoo von drei verheerenden Hurrikanen heimgesucht. Den Anfang machte Ivan. Dann kamen Dennis sowie Katrina und hinterließen ein einziges Trümmerfeld. Während die Menschen im Küstenort Gulf Shores ihre Häuser verbarrikadierten und alles, was nicht niet- und nagelfest war, in Sicherheit brachten, gab es für die Tiere im Zoo kaum einen Schutz. Nur der beherzte Einsatz von Zoodirektorin Patti Hall, ihrem Team und vielen freiwilligen Helfern ist es zu verdanken, dass die Tiere vor dem Schlimmsten bewahrt werden konnten. Diese ANIMAL PLANET-Serie dokumentiert den unermüdlichen Einsatz der Tierfreunde von der dramatischen Evakuierung bis zum Wiederaufbau des Zoos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Little Zoo That Could

