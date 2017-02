Animal Planet 08:45 bis 09:35 Dokumentation Traumreisen in die Tierwelt Wildes Australien USA 2004 Merken Auf Großwild-Safari in Afrika, Australiens wildes Outback, Wölfe im Yellowstone-Nationalpark oder spektakuläre Eindrücke beim Whale-Watching mitten im Pazifik: Diese Dokumentar-Serie gibt wertvolle Tipps für alle Naturliebhaber, die unsere Tierwelt einmal hautnah erleben wollen. Von luxuriösen Eco-Lodges über abenteuerliche Dschungel-Hikes bis hin zu Kanu-Trips durch unberührte Flusslandschaften - hier kommen Globetrotter und Tierfreunde voll auf ihre Kosten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Planet's Best

