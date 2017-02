Animal Planet 07:05 bis 07:30 Dokumentation Tierklinik - Die nächste Generation Exotische Patienten USA 2006 Merken In der Dokumentationsreihe "Tierklinik" steht die nächste Veterinärs-Generation im Rampenlicht. Junge Ärzte, frisch von der Universität werden ihre ersten Erfahrungen, in der bestens ausgestatteten Alameda East Tierklinik in Denver, machen. Zur Seite stehen ihnen die routinierten Ärzte Bob Taylor, Holly Knor und Kevin Fitzgerald. ANIMAL PLANET zeigt 15 Episoden durch, den aufreibenden Klinik-Alltag sowie auch die außergewöhnliche Erlebnisse eines neu besetzten Ärzteteams, das gerade am Anfang eines Tierarztlebens stehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: E-Vet Interns