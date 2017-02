Phoenix 22:30 bis 00:00 Dokumentation Vom Töten leben D 2016 Merken Oberndorf, die 14.000-Einwohner-Stadt am Ostrand des Schwarzwalds, befindet sich in einer schleichenden Krise. Zwei Drittel der Arbeitsplätze sind in den Rüstungsbetrieben Mauser (jetzt Rheinmetall) und Heckler & Koch seit den 1980er Jahren verloren gegangen. Einer der Protagonisten des Films spricht von einem Fluch, der auf der Stadt liege, seit der König von Württemberg 1812 im ehemaligen Augustinerkloster eine Gewehrfabrik einrichten ließ. Millionen Menschen haben durch Waffen aus Oberndorf ihr Leben verloren - durchschnittlich alle 15 Minuten kommt nach Schätzungen von Friedensgruppen einer hinzu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Vom Töten leben