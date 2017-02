Phoenix 14:15 bis 15:00 Dokumentation Auf verbotenen Pfaden Kaffeeschmuggel in der Nachkriegszeit D 2006 Live TV Merken Ungefähr zwei Drittel des Kaffees, der in den Jahren 1945 bis 1953 an Rhein und Ruhr getrunken wurde, war Schmugglerware. In den Dörfern entlang der belgischen Grenze war in den ersten Nachkriegsjahren fast jeder Einwohner ein bisschen kriminell: die einen schmuggelten den Kaffee, die anderen tranken ihn beim Kaffeekränzchen. Zeitzeugen aus den einstigen Schmugglerdörfern in der Eifel sowie aus Aachen erinnern sich an die heimlichen Transaktionen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf verbotenen Pfaden - Kaffeeschmuggel in der Nachkriegszeit