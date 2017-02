SAT.1 Gold 01:15 bis 02:00 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Der Tod kommt zum Applaus USA 1984 Merken Als Jessica mit ihrem alten Freund, dem Exilrussen Leo Peterson, eine Gastvorstellung des berühmten Rostov-Balletts in der Bostoner Oper besucht, verschwinden am Schluss der Vorführung die Stars des Abends, Alexander und Natalia Masurov. Hinter der Bühne wird ein erschossener KGB-Mann aufgefunden: Berensky, mit dem Alexander Masurov noch vor dem Auftritt einen heftigen Streit hatte. Jessica erfährt von Leo, dass Alexander und Natalia ausreisen wollten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Claude Akins (Captain Ethan Cragg) Kerry Armstrong (Irina Katsa) Tom Bosley (Sheriff Amos Tupper) Dane Clark (FBI Agent O'Farrell) William Conrad (Major Anatole Karzof) George de La Pena (Alexander Masurov) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Allen Reisner Drehbuch: Peter S. Fischer, Richard Levinson, William Link, Paul W. Cooper Musik: Richard Markowitz Altersempfehlung: ab 12