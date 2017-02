SAT.1 Gold 22:15 bis 00:30 Thriller Eine verhängnisvolle Affäre USA 1987 20 40 60 80 100 Merken Der erfolgreiche, glücklich verheiratete Anwalt Dan Gallagher hat eine kurze, aber heiße Wochenend-Affäre mit der attraktiven Karrierefrau Alex. Für Dan ist die Geschichte danach erledigt, doch Alex will mehr. Sie droht sein bis dahin wohl geordnetes Leben mit Ehefrau Beth und Töchterchen Ellen zu zerstören, denn sie hat sich in den Kopf gesetzt, ihn mit allen Mitteln zu halten. Dan fühlt sich immer mehr in die Enge getrieben, aber Alex ist zum Äußersten bereit ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Glenn Close (Alex Forrest) Michael Douglas (Dan Gallagher) Anne Archer (Beth Gallagher) Ellen Hamilton Latzen (Ellen Gallagher) Stuart Pankin (Jimmy) Ellen Foley (Hildy) Fred Gwynne (Arthur) Originaltitel: Fatal Attraction Regie: Adrian Lyne Drehbuch: James Dearden Kamera: Howard Atherton Musik: Maurice Jarre Altersempfehlung: ab 16