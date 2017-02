SAT.1 Gold 20:45 bis 21:15 Comedyserie Bezaubernde Jeannie Aladins Wunderlampe USA 1970 Merken Einen Tag lang ist Melvin, der kleine Neffe von Dr. Bellows, bei Jeannie und Tony zu Gast. Und da Kinder meist etwas schlauer sind als Erwachsene, kommt er schon bald hinter das Geheimnis des Flaschengeistes. Er ist begeistert von so einem Zauberwesen, das einem jeden Wunsch sofort erfüllen kann, und kurzerhand nimmt er die Flasche samt Jeannie mit zu Dr. Bellows. Tony ist verzweifelt, und ihm bleibt nur eine Wahl: Er muss bei Dr. Bellows einbrechen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hayden Rorke (Dr. Alfred Bellows) Bill Daily (Capt. Roger Healey) Larry Hagman (Capt. Tony Nelson) Barbara Eden (Jeannie) Michael Barbera (Melvin) Emmaline Henry (Amanda Bellows) Originaltitel: I Dream of Jeannie Regie: Claudio Guzmán Drehbuch: Dick Bensfield, Perry Grant Kamera: Lothrop B. Worth Musik: Ken Harrison