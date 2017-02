SAT.1 Gold 20:15 bis 20:45 Comedyserie Bezaubernde Jeannie Mrs. Djinn Djinn USA 1970 Merken Da Jeannie sich ohne ihren Meister manchmal langweilt, hat sie sich zur Unterhaltung einen kleinen Hund herbeigezaubert, den sie Djinn-Djinn nennt. Dieser kann jedoch auf eine Gefährtin namens Mrs. Djinn-Djinn nicht verzichten, und so ist Tonys Haus schon bald von fröhlichen Welpen bevölkert - die allerdings nur von Jeannie gesehen werden. Als Roger auf Jeannies Nachttisch Vitaminpillen entdeckt, streut er das Gerücht aus, dass Tony und Jeannie Nachwuchs erwarten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hayden Rorke (Dr. Alfred Bellows) Bill Daily (Capt. Roger Healey) Larry Hagman (Capt. Tony Nelson) Barbara Eden (Jeannie) Vinton Hayworth (Gen. Winfield Schaeffer) Emmaline Henry (Amanda Bellows) Djinn Djiin (Dog) Originaltitel: I Dream of Jeannie Regie: Russ Mayberry Drehbuch: Dick Bensfield, Perry Grant Kamera: Lothrop B. Worth Musik: Ken Harrison