SAT.1 Gold 17:45 bis 18:30 Krimiserie Diagnose: Mord Selbstmord aus Rache USA 1999 Merken Ein bewaffneter Fremder verfolgt Steve Sloan auf besonders perfide Weise: Bevor er seine Hetzjagden auf den Ermittler beginnt, lässt er ihm jedes Mal einen Brief zukommen. Steve gelingt es, die Identität des Mannes festzustellen: Es ist Fallon, den er vor langer Zeit verhaftet und für 15 Jahre ins Gefängnis gebracht hat. Fallon leidet an einer unheilbaren Krankheit und will offensichtlich Selbstmord verüben. Der Plan des Lebensmüden: Er will sich von Steve erschießen lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Barry Van Dyke (Lt. Steve Sloan) Victoria Rowell (Amanda) Charlie Schlatter (Dr. Jesse Travis) Michael Wyle (Watson) David Starwalt (Baydos) Susan Gibney (Tanis Archer) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Barry Steinberg Drehbuch: Paul Bishop Kamera: Frank Thackery, Leland Nakahara Musik: Joel Goldsmith