SAT.1 Gold 16:05 bis 16:55 Krimiserie Agentin mit Herz In letzter Sekunde USA 1984 Merken Der südamerikanische Diktator de Gregorio hat seinen Besuch angemeldet. Dem Geheimdienst ist klar, dass die zahlreichen Gegner de Gregorios diese Gelegenheit nutzen wollen. Als Amanda der entscheidende Hinweis in die Hände fällt, wird sie von den Untergrundkämpfern entführt. Niemand glaubt ihr, dass sie die verschlüsselte Botschaft nicht dechiffrieren kann. Schließlich kann sie fliehen. Dabei kommt es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall: Amanda verliert das Gedächtnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kate Jackson (Amanda King) Bruce Boxleitner (Lee Stetson) Beverly Garland (Dotty West) Mel Stewart (Billy Melrose) Martha Smith (Francine Desmond) Greg Morton (Jamie King) Paul Stout (Phillip King) Originaltitel: Scarecrow and Mrs. King Regie: Harvey Laidman, Burt Brinckerhoff Drehbuch: Eugenie Ross-Leming, Brad Buckner Musik: Arthur B. Rubinstein Altersempfehlung: ab 12