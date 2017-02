SAT.1 Gold 14:25 bis 15:15 Arztserie Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft Die Mexikaner USA 1996 Merken Dr. Quinn möchte sich mit einer Mexikanerin anfreunden, die in Colorado Springs lebt. Doch die verwitwete Teresa blockt jeden Kontakt ab - sie hegt einen Hass gegen Weiße. Als Reverend Johnson jemanden sucht, der seinen Posten als Lehrer an der Schule übernimmt, schlägt Dr. Quinn Teresa vor. Die Einwohner von Colorado Springs sind nicht sehr begeistert von der Idee und bestärken damit Teresas Ablehnung gegenüber Weißen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Seymour (Dr. Michaela 'Mike' Quinn) Joe Lando (Byron Sully) Jessica Bowman (Colleen Cooper) Shawn Toovey (Brian Cooper) James Leland Adams (Preston A. Lodge III) Jonelle Allen (Grace) Barbara Babcock (Dorothy Jennings) Originaltitel: Dr. Quinn, Medicine Woman Regie: Jerry London Drehbuch: Beth Sullivan, Kathryn Ford Kamera: Roland "Ozzie" Smith Musik: William Olvis