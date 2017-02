SAT.1 Gold 12:50 bis 13:40 Familiensaga Die Waltons Miss Hunters Vertretung USA 1973 Merken Die Schwester von Miss Hunter, der Lehrerin von Walton's Mountain, braucht dringend Miss Hunters Hilfe. Diese beschließt, eine Weile zu ihrer Schwester zu reisen - doch wer soll in dieser Zeit die Kinder unterrichten? Die Wahl des Elternbeirats fällt auf eine Lehrerin aus New York, Megan Pollard. Megans Vater war ein bekannter Pädagoge, und Megan versucht, seine Theorien voller Idealismus umzusetzen. Doch der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ernüchtert sie ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Thomas (John-Boy Walton) Ralph Waite (John Walton, Sr.) Michael Learned (Olivia Walton) Ellen Corby (Esther Walton) Will Geer (The Grandfather) Judy Norton (Mary Ellen Walton) Jon Walmsley (Jason Walton) Originaltitel: The Waltons Regie: Lee Philips Drehbuch: Earl Hamner jr., John McGreevey Kamera: Russell Metty Musik: Arthur Morton

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:59 bis 14:03

Seit 386 Min. Sportschau

Magazin

Das Erste 09:05 bis 18:00

Seit 260 Min. Der Blaulicht Report

Dokusoap

RTL 10:00 bis 13:45

Seit 205 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 11:00 bis 13:30

Seit 145 Min.