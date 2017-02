SAT.1 Gold 11:15 bis 12:00 Serien Bonanza Das Duell USA 1966 Merken Mr. Fitts kommt aus dem Osten und interessiert sich sehr für den wilden 'Wilden Westen'. Er wird Zeuge, wie Little Joe und Dan Taggert im Saloon aneinandergeraten. Taggert fordert Little Joe zu einem Duell am nächsten Morgen. Der Cartwright-Spross kommt wenig später zur Vernunft und will sich bei Taggert entschuldigen. Doch auf dem Weg zu ihm erfährt er, dass Mr. Fitts inzwischen einige Wetten getätigt hat. Kneift Little Joe, verliert so mancher seine letzten Moneten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Robert Ellenstein (Mr. Fitts) George Montgomery (Dan Taggert) Zalman King (Pete) Martha Manor (Martha) Originaltitel: Bonanza Regie: William F. Claxton Drehbuch: Sidney Ellis, David Dortort Kamera: Haskell Boggs Musik: David Rose