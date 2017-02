SAT.1 Gold 09:45 bis 10:30 Serien Bonanza Pony-Express (2) USA 1966 Merken Charles Ludlow ist bei der Auseinandersetzung mit den Indianern ums Leben gekommen, doch sein Partner Curtis Wade will den Pony-Express weiterführen. Ben stellt 5.000 Dollar und frische Pferde zu Verfügung. Inzwischen arbeitet auch Hoss für die Company. Zusammen mit Ludlows Sohn Jablez begibt er sich nach Indian Wells. Währenddessen ist Little Joe den Indianern in die Hände gefallen. Wenig später wird Indian Wells von den Indianern umzingelt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Victor Sen Yung (Hop Sing) Rod Cameron (Curtis Wade) Tom Lowell (Jabez Ludlow) DeForest Kelley (Tully) Originaltitel: Bonanza Regie: William Witney Drehbuch: Paul Schneider, David Dortort Kamera: Haskell Boggs Musik: David Rose, Jay Livingston, Ray Evans

