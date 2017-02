SAT.1 Gold 05:15 bis 06:00 Serien Bonanza Wüstensonne USA 1969 Merken Das Geschwisterpaar Tobias und April Horn erobert die Herzen der Bewohner von Virginia City im Handumdrehen. Das überaus sympathische Paar macht sich bei allen Bürgern beliebt. Während Tobias bei der Bank 30.000 Dollar einzahlt, beeindruckt die hübsche April den jüngsten Cartwright-Spross Little Joe. Niemand ahnt, dass die ausgekochten Geschwister einen großen Coup vorhaben. Doch diesmal kommen sie mit ihrer Masche nicht durch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Anthony Zerbe (John Spain) Pernell Roberts (Adam Cartwright) Robert Hogan (Tobias Horn) Marj Dusay (April Horn) Originaltitel: Bonanza Regie: Leon Benson Drehbuch: John Hawkins, Peter Germano Kamera: Haskell Boggs Musik: David Rose