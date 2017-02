ARD alpha 14:30 bis 15:00 Magazin alpha-Campus Studieren in Halle, Weimar und Ilmenau D 2015 16:9 Live TV Merken Deutschland ist das Land der Vielfalt - das gilt auch und besonders für seine Hochschulen. Über 400 staatlich anerkannte Hochschulen gibt es zwischen Flensburg und Konstanz, Aachen und Cottbus, darunter über 100 Universitäten. Neben der ehrwürdigen Humboldt'schen Gelehrtentradition zählt auch das aktuelle Abschneiden in internationalen Rankings zu den Argumenten für ein Studium in Deutschland, denn nur amerikanische und britische Spitzenunis sind in den Top 100 noch häufiger vertreten als die deutschen. Und für ausländische Studierende und Wissenschaftler ist Deutschland mittlerweile das wichtigste nicht-englischsprachige Gastland. Freilich: bei der Wahl des Studienorts zählt nicht nur der Kopf. Auch das Lebensgefühl, die Wohnsituation, Größe und Freizeitmöglichkeiten spielen eine wichtige Rolle. Denn Studentenjahre stellen die Weichen für ein ganzes Leben Alpha-Campus porträtiert Deutschlands Universitäten und Hochschulen und stellt das Studieren, Forschen und Leben auf und rund um den Campus vor. In dieser Folge werden die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, die Bauhaus-Universität Weimar und die TU Ilmenau vorgestellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: alpha-Campus