ARD alpha 11:30 bis 12:00 Comedyserie Blackadder Goes Forth General Hospital GB 1989 16:9 General Melchett vermutet einen deutschen Spion im Lazarett. Wer könnte besser zur Enttarnung des Spitzels geeignet sein als Captain Edmund Blackadder? Da George seit einem Angriff leicht verletzt im Hospital liegt, wo er sich von den schönen Schwestern verwöhnen lässt, kann Blackadder unbemerkt als Besucher getarnt ein- und ausgehen und Verdächtige befragen. Schauspieler: Rowan Atkinson (Captain Edmund Blackadder) Tony Robinson (Soldat Baldrick) Hugh Laurie (Leutnant George Colthurst St. Barleigh) Stephen Fry (General Sir Anthony Cecil Hogmanay Melchett) Tim McInnerny (Captain Kevin Darling) Miranda Richardson (Schwester Mary) Bill Wallis (Brigadier Smith) Originaltitel: Blackadder Goes Forth Regie: Richard Boden Drehbuch: Richard Curtis, Ben Elton