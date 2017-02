ARD alpha 10:00 bis 10:30 Bildungsprogramm Englisch für Anfänger On Campus D 1982 16:9 Live TV Merken Jane und Russell studieren an der Berkeley-Universität in Kalifornien. Ein Kommilitone hat ein Baseball-Match organisiert. Er bittet Russell, für einen erkrankten Spieler einzuspringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Graham Pascoe Gäste: Gäste: Jane Egan, Russell Grant Originaltitel: Englisch für Anfänger

