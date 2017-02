ProSieben 17:30 bis 18:00 Comedyserie The Big Bang Theory Die Helium-Krise USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Schwedische Wissenschaftler wollen Sheldons und Leonards aufsehenerregende physikalische Theorie zuerst experimentell beweisen. Das müssen die beiden natürlich verhindern. Dumm nur, dass sie für ihr Experiment flüssiges Helium brauchen und die Uni gerade Sparmaßnahmen eingeführt hat. Also suchen sie sich einen Dealer ... Der Rest der Clique will Amy per Dating-App an den Mann bringen - und erlebt eine Überraschung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny Hofstadter) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro, Eric Kaplan, Jim Reynolds Kamera: Steven V. Silver