Fresh Off the Boat Das Nixtape USA 2016

Louis kauft einen Computer. Evan findet wenig später im Internet eine verheerende Restaurantkritik über das "Cattleman's Ranch" - Louis ist am Boden zerstört. Er nimmt Kontakt zum Kritiker Phil auf und lädt ihn erneut in sein Lokal ein. Es stellt sich jedoch heraus, dass es sich dabei um den kleinen Philip Goldstein handelt, einen von Eddies Mitschülern. Eddie macht derweil für Alison ein Mixtape, das aber versehentlich bei seiner Mitschülerin Reba landet, die für ihn schwärmt.

Schauspieler: Hudson Yang (Eddie Huang) Randall Park (Louis Huang) Constance Wu (Jessica Huang) Forrest Wheeler (Emery Huang) Ian Chen (Evan Huang) Paul Scheer (Mitch) Albert Tsai (Phillip Goldstein) Originaltitel: Fresh Off the Boat Regie: Alisa Statman Drehbuch: Rich Blomquist, Sheng Wang Kamera: Brandon Mastrippolito