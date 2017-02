ProSieben 08:45 bis 09:10 Comedyserie How I Met Your Mother Tick Tick Tick ... USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Barney und Robin sind, nachdem sie sich im Taxi leidenschaftlich geküsst haben, in Barneys Bett gelandet und haben miteinander geschlafen. Robin hat danach ein furchtbar schlechtes Gewissen und will nicht, dass Kevin je etwas davon erfährt. Barney stimmt widerwillig zu und verspricht, Nora nichts von dem One-Night-Stand zu erzählen. Ausgerechnet an diesem Abend lernt er Noras Eltern kennen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Kal Penn (Kevin) Nazanin Boniadi (Nora) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Chris Harris Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart

