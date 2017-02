ProSieben 03:55 bis 05:30 Actionfilm Steven Seagal - Mercenary ARU, USA, SA 2006 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Der hochdekorierte CIA-Agent John Seeger wird nach einer missglückten Operation in Südafrika von seinen Vorgesetzten fallen gelassen - nun gilt er als Sicherheitsrisiko, das beseitigt werden muss. Zeitgleich wird in den USA die Familie seines im Einsatz getöteten besten Freundes vom Drogenbaron Dasan entführt. Es gibt nur eine Möglichkeit, die Angehörigen zu retten: Er muss Dasans Sohn aus Kapstadts Hochsicherheitsgefängnis befreien. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steven Seagal (John Seeger) Jacqueline Lord (Maxine Barnol) Roger Guenveur Smith (Anthony Chapel) Luke Goss (John Dresham) Michael Williams (Samuel Kay) Adrian Galley (Bulldog) Langley Kirkwood (Kruger) Originaltitel: Mercenary for Justice Regie: Don E. Fauntleroy Drehbuch: Steve Collins Kamera: Don E. Fauntleroy Musik: Stephen Edwards Altersempfehlung: ab 18