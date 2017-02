ProSieben 11:45 bis 12:10 Comedyserie The Big Bang Theory Das große Reste-Essen USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken In einem Artikel über eine gemeinsame physikalische Abhandlung von Sheldon und Leonard wird nur Sheldon erwähnt. Als er Leonard das Malheur beichtet, ist der ziemlich enttäuscht. Howard hat den Tod seiner Mutter noch immer nicht überwunden. Es fällt ihm sogar schwer, das übriggebliebene Essen wegzuwerfen, das sie zuletzt gekocht hat. Also lädt er die Clique zu einem gemeinsamen Abendessen ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Eric Kaplan, Jim Reynolds, Steve Holland Kamera: Steven V. Silver